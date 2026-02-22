CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Juve rotasyonu

Juve rotasyonu

Okan Buruk, Juventus rövanşı öncesinde Konya’da 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Juve rotasyonu

Hafta içerisinde tarihi Juventus galibiyetiyle tüm odak noktasını Şampiyonlar Ligi'ne veren G.Saray, rövanşa hazırlanıyor. Konyaspor deplasmanında geniş bir rotasyona giderek 6 ismi değiştiren teknik direktör Okan Buruk, İtalya'daki mücadeleyi ön planda tuttuğunu gösterdi. Ağrıları bulunan Osimhen'i riske etmeyen ve İstanbul'da bırakan sarı-kırmızılılarda Juventus maçının yıldızları da kulübeye geçti. Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Torreira, Jakobs ve Davinson Sanches de karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine sahaya Mauro İcardi, Leroy Sane, Mario Lemina, Wilfried Singo, Eren Elmalı ve Sacha Boey çıktı. Geniş kadro rotasyonu sayesinde takımda kolayca rotasyona gidebilen teknik direktör Okan Buruk, bu durumdan oldukça memnun gözüküyor.

LANG VE BARIŞ DA ÇARE OLAMADI

Galatasaray'ın ilk yarıdaki etkisiz futbolunun ardından teknik direktör Okan Buruk ikinci yarıya önemli değişiklikler yaparak başladı. Sarı-kırmızılılar ancak beklediğini bulamadı. Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz'ın birlikte oyuna girmesi ile Galatasaray aradığı golü buldu ancak bu ofsayt bayrağına takıldı. İki futbolcu oyuna hareket getirse de skor üretme konusunda yetersiz kaldılar.

