Aslan 5. viteste

G.Saray'da son yılların en verimli ara transfer dönemi geride kalırken takıma katılan isimler önemli bir katkı sağladı. Özellikle Napoli'den 30 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte takıma katılan Noa Lang'ın performansı herkesi kendisine hayran bıraktı. Adeta 40 yıllık G.Saraylı gibi sahaya adımını attığı ilk andan itibaren takıma uyum sağlayan Hollandalı oyuncunun yanı sıra takımın eski yıldızı Sacha Boey de ısınmaya başladı. Geleceğe yatırım olarak düşünülen Nhaga ve Can Armando'nun yanı sıra Asprilla da kısa sürede kalitesini sahaya yansıttı.

MAÇ BAŞINA 4 GOL

Bu oyuncuların sadece sahada ortaya koydukları mücadele değil, kadro derinliğinin yaratılması ve bunun her futbolcuyu rekabete zorlaması G.Saray'ı adeta uzay takımına çevirdi. Yeni transferlerin forma giymeye başladığı son 5 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar sonuca çok kolay ulaşıyor. Kayseri, Çaykur Rize, İstanbulspor, Eyüpspor ve Juventus'u deviren ve de toplamda 20 gol kaydeden G.Saray, maç başına 4 gol ortalaması gibi fantastik bir sayıya ulaştı. Üstelik sarı-kırmızılılar kalesinde de sadece 4 gol gördü ve muazzam bir başarıya imzasını attı.