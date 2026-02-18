RAMS Park kapalı gişe

G.Saray taraftarı için Şampiyonlar Ligi maçlarının önemi çok büyük. Tüm dünyada ses getiren ve imrenilen bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılı taraftarlar yine Avrupa futboluna unutulmaz anlar yaşattı. Tribünlerde tek bir boş koltuk bile bırakmayan G.Saray'a gönül veren taraftarlar, playoff mücadelesinde yine takımlarının en önemli itici gücü oldu. G.Saray yönetimi de karşılaşma öncesinde güzel bir jeste imza attı. RAMS Park'taki her koltuğa bir adet G.Saray bayrağı bırakıldı.

BU STATTA İKİNCİ REKABET

Taraftarlar mücadelesi öncesinde güzel bir görsel şölene imza atarak adeta bayrak şov gerçekleştirdiler. RAMS Park tribünlerinde yine karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren inanılmaz bir baskı vardı. Karşılaşmada Juventus'lu oyuncular topu her ayağına aldığında kulakları zorlayacak bir ıslık sesi vardı. Yeni stadında daha önce 11 Aralık 2013 yılında Juventus'u ağırlayan Aslan, yoğun kar yağışı nedeniyle iki günde tamamlanabilen karşılaşmada rakibini 1-0 yenip, son 16'ya kalmıştı.

CABAL ATILDI, CAMBİASO CEZALI

RAMS Park'taki mücadelede Juventus'u sahadan silen G.Saray, rakibine oldukça zor anlar yaşattı. İtalyan ekibinde ikinci yarıda oyuna giren Juan Cabal, 59 ve 67'de gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Cambiaso ise gördüğü sarı kartla İtalya'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Juventus'ta Bremer, sarı-kırmızılı takımın baskılı oyunu karşısında oldukça zorlandı. İlk yarıda arka adalesinden sakatlık geçiren Brezilyalı savunmacı, mücadeleye devam etmeye çalıştı. Ancak 34'te daha fazla dayanamadı ve yerini Gatti'ye bıraktı. Bremer'in rövanşta oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

KENAN YILDIZ İLK KEZ RAKİP OLDU

A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız, Juventus forması ile G.Saray'a karşı rakip oldu. 81 dakika sahada kalan ve fazla etkili olamayan Kenan, kenara gelirken tribünlerden büyük alkış topladı. Çocukluğunda G.Saray'a gönül verdiği bilinen milli yıldız da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.

CEVDET YILMAZ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, G.Saray'ın tarihini zaferini kutladı. Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Juventus'u 5-2'lik farklı bir skorla yenerek ikinci tur için büyük avantaj sağlayan Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak maç için temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum."

YUNUS'UMA DİKKAT EDİN

A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuştu. G.Saray'ın asla küçümsenmemesi gereken bir takım olduğunu belirten Montella, "Osimhen sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başka bir gezegenden gibiydi. Benim Yunus'uma dikkat edin. Adana Demirspor'da da onu çalıştırdım. Yetenekli ve karakterli bir oyuncu" dedi.

TERİM: EN İYİ MAÇ

G.Saray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, yine İtalyan basınının ilgi odağı oldu. G.Saray-Juventus maçı öncesinde Tuttosport'a konuşan İmparator, "Bence bu Şampiyonlar Ligi'nin en iyi maçı. Tarafsız bir bakış açım olsaydı kesinlikle G.Saray-Juventus maçını izlemek isterdim. G.Saray benim hayatım, tüm kalbimle destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

DOSTLUK MESAJI

Karşılaşma öncesinde G.Saray yönetimi, Juventus'u, G.Saray Lisesi'nde ağırladı. Burada kulübün kültürü hakkında bilgiler verilirken taraflar daha sonra bir dostluk yemeği yedi. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Juventus'u doğduğumuz yerde ağırlıyoruz. İki takım da öğrencilerin kurduğu ekipler. Kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

DAMİEN COMOLLİ: GÜÇLÜ BİR TAKIM

G.Saray yönetiminin konuk ettiği ekipte yer alan Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, G.Saray'ın güçlü bir takım olduğunu söyledi. Bir dönem sarı-kırmızılı takımın ezeli rakibi F.Bahçe'de de görev yapan Comolli, "Türkiye'yi çok iyi biliyorum. G.Saray çok güçlü ve hikayesi olan bir takım, tıpkı Juventus gibi" diye konuştu.

FORZA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takımın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis de tarihi maça tanıklık etmek için İstanbul'a geldi. Karşılaşma öncesinde bir paylaşım yapan Fransız isim şu ifadeleri kullandı: "Sarı-kırmızılı formanın ne kadar büyük bir güç olduğuna bir kez daha tanıklık etmek için İstanbul'dayım. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Forza Galatasaray" ifadelerini kullandı.

KOSTİC SÜRE ALDI

Türkiye'de daha önce F.Bahçe forması altında G.Saray'a karşı rakip olan Filip Kostic, dün de Juventus forması ile RAMS Park'a çıktı. 70'te Conceiçao'nun yerine oyuna dahil olan Kostic, 5-2'lik tarihi mücadelenin bir parçası oldu.