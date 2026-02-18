Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray

İtalyanlara 13 yıl önceki şoku bir kez daha yaşattı. Maça 50 bin taraftarın önünde müthiş başlayan Cimbom, Sara'yla perdeyi açtı. Bu golden 1 dakika sonra Koopmeiners, ağları sarstı. RAMS Park'ta soğuk duş etkisi yarattı. Hollandalı 32'de bir gol daha attı. Juventus, turu geçtim sandı. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Aslan sahada vardı.

TARAFTAR 6'INCI GOLÜ İSTEDİ

49'da gecenin yıldızlarından Lang skoru 2-2 yaptı. Bu golden 11 dakika sonra Sara ortaladı, Davinson fileleri sarstı. G.Saray, RAMS Park'ı bir kez daha ayağa kaldırdı. 67'de Cabal atıldı, 75'te Lang yine sahne aldı. Osimhen'in baskısı sonrasında şık bir vuruşla kendisinin ilinci G.Saray'ın 4. golünü attı. Boey, 86'da Juve ağlarına 5'nci golü bıraktı. Taraftar 6'yı istedi ancak zaman yetmedi. Aslan 5-2'yle İtalya'daki rövani öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.

MUTLUYUZ

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-2'lik Juventus zaferinin ardından şunları söyledi:

"Tabii ki inanılmaz mutluyuz.

Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Sadece bizim değil, taraftarımızın da.

Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık.

Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız.

Önemli olan, çok erken ikinci golü bulduk. O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik.

VICTOR OSIMHEN'DEN 2 ASİST

GALATASARAY'IN Nijeryalı süper starı Victor Osimhen, dün gol atıp rekoru kıramadı ama atılan 5 golde yaptığı iki asistle 5-2'lik galibiyetin en büyük mimarlarından biri oldu.

İleri uçta Juventus savunmasını çok zorlayan Osimhen, İlk golde yaptığı baskıyla topu kaptı. Noa Lang'ın ve Sacha Boey'in attığı gollerde pasları atan isimdi.

Osimhen, büyük alkış aldı.

SANE'YLE 20 DAKİKA

MANCHESTER City maçında sakatlanan Leroy Sane, tam 4 maç sonra sahalara döndü. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında oynayamayan Alman yıldız, kupadaki İstanbulspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı. Sane, dün 70'de Yunus'un yerine oyuna girdi. 20 dakikalık performansıyla mest etti.

BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Juventus karşısında 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcı; Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'nin yerine; Roland Sallai, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

4 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

SARI-kırmızılı ekip, Juventus mücadelesine 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı kart cezası bulunan Mario Lemina ile UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner statü gereği Juventus'a karşı forma giymedi. Lemina, dün cezasını tamamladı ve Torino'daki rövanş mücadelesinde forma giyebilecek.

TORREIRA YİNE ÇOK ŞANSLI

GALATASARAY'IN 'atom karınca'sı Lucas Torreira, dün Juventus karşısında yine muhteşem bir oyun ortaya koydu. Maça ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncu, 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmadı. Kendi yarı sahasında top kesen, dikine oynayarak hat kıran tecrübeli oyuncu, hücumda da kendini gösterdi. Günün gizli kahramanıydı.

BAKAN BAK TRİBÜNDE

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-Juventus maçını tribünden takip etti. Bakan Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1.Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2.Başkan Vekili Fuat Göktaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İtalyan Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de dev maçta tribündeydi.