Casado iddiası

18 Şubat 2026
Yeni sezonda orta alana en az iki takviye yapmaya hazırlanan G.Saray için önemli bir iddia ortaya atıldı. İspanya'da yayın yapan Sport'a göre Barcelona 22 yaşındaki oyuncusu Marc Casado ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki futbolcunun talipleri arasında G.Saray'ın olduğu ifade edilirken yıldız isimle İtalya ve İspanya'dan da ilgilenen bazı takımların olduğu aktarıldı. Orta sahada görev yapan Casado iki kez de İspanya Milli Takım formasını giydi.