Doğum günü kutlaması

Okan Buruk'un takıma verdiği iki günlük izni fırsat bilen Lucas Torreira, özel partiyle doğum gününü kutladı. İcardi, Osimhen, Noa Lang, Sara, Jakobs, Singo, Uğurcan, Eren Elmalı, Ahmed, Günay ve Okan Buruk bu özel davette Torreira'yı yalnız bırakmadı. 30 yaşına basan Uruguaylı yıldızın partisinde sarı-kırmızılı takım stres attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
