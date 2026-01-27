CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jeremy Doku: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz!

Jeremy Doku: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz!

Manchester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, Temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 19:34
Jeremy Doku: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz!

Manchester City'nin Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon play-off etabında yer almadan yoluna devam etmenin takım adına avantaj olacağını vurgulayan Doku, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek çok önemli. İlk 8'de olursanız doğal olarak 2 ekstra maç oynamıyorsunuz. Şu anda oynadığımız maç sayısı düşünüldüğünde 2 maç daha az oynamak bizim için iyi olurdu. Bu yüzden Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yaparak bizi nereye götüreceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyen Doku, sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.

