CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Manchester City maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Manchester City maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manchester City maçı hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 14:37
Galatasaray Manchester City maçı hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın İngiltere'nin Manchester City ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı bildirildi.

Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün, idmanda yer almadı. Vize işlemleri sebebiyle konsolosluğa giden Mario Lemina'nın ise çalışmalara sonradan dahil olacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda Manchester City ile karşılaşacak.

G.Saray ile PSG Manzambi'nin peşinde!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Yılın ilk AK Parti MKYK'sının arka planı! Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'ye sabotaj" uyarısı: Kenetlenerek süreci ilerletmeliyiz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi!
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! F.Bahçe'nin FCSB mesaisi başladı! 15:02
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi! 14:57
Alcaraz Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde! Alcaraz Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde! 14:56
Wilfred Ndidi'nin acı günü Wilfred Ndidi'nin acı günü 14:40
"Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu! 14:16
Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları Trento-Beşiktaş GAİN maçı detayları 14:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 13:55
Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı 13:41
Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" 13:30
Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! 13:23
G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması 12:55
F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 12:17