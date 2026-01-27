Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

Atletik fiziği, güçlü yapısı ve enerjisiyle dikkat çeken Caleb Yirenkyi, Türk kulüplerinin radarında kalmayı sürdürüyor. Transfer döneminin öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan Yirenkyi hakkında; yaşı, memleketi ve futbol yolculuğu sıkça araştırılıyor. Özellikle futbolseverler, Caleb Yirenkyi'nin güncel piyasa değerini merakla takip ediyor. Sahadaki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncunun istatistikleri ve kariyer basamakları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...