Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

Atletik yapısı, fiziki özellikleri ve enerjisi ile ön plana çıkan Caleb Yirenkyi, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen genç isim hakkında, "Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılıyor. Özellikle, Caleb Yirenkyi piyasa değeri kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte, Caleb Yirenkyi istatistikleri ve kariyeri...
CALEB YIRENKYI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Altyapıya 2017 yılında Right to Dream ekibinde başlayan ve 2024 senesinde Nordsjaelland'ın dikkatini çeken Caleb Yirenkyi, profesyonel futbolculuk kariyerine Danimarka ekibinde başladı. Başarılı geçen sezonun ardından Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Caleb Yirenkyi'nin bir sonraki kariyer adımı nasıl olacak merak ediliyor.
CALEB YIRENKYI İSTATİSTİKLERİ
Nordsjaelland formasıyla toplam 62 maça çıkan Caleb Yirenkyi, bu mücadelelerde 6 defa rakip fileleri havalandırırken, 6 kez gol pası verdi. Gana Milli Takımı'nda ise 8 karşılaşmada süre bulan Yirenkyi, henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.
CALEB YIRENKYI PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Caleb Yirenkyi piyasa değeri 6 milyon euro.
