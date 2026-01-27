CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

Atletik yapısı, fiziki özellikleri ve enerjisi ile ön plana çıkan Caleb Yirenkyi, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen genç isim hakkında, "Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılıyor. Özellikle, Caleb Yirenkyi piyasa değeri kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte, Caleb Yirenkyi istatistikleri ve kariyeri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

Atletik fiziği, güçlü yapısı ve enerjisiyle dikkat çeken Caleb Yirenkyi, Türk kulüplerinin radarında kalmayı sürdürüyor. Transfer döneminin öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan Yirenkyi hakkında; yaşı, memleketi ve futbol yolculuğu sıkça araştırılıyor. Özellikle futbolseverler, Caleb Yirenkyi'nin güncel piyasa değerini merakla takip ediyor. Sahadaki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncunun istatistikleri ve kariyer basamakları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

CALEB YIRENKYI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Caleb Yirenkyi, 15 Ocak 2006 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Danimarka'da devam eden 20 yaşındaki Yirenkyi, 1,82 metrelik boyu ile ön plana çıkıyor.

Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

CALEB YIRENKYI MEVKİSİ NE?

Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çeken Caleb Yirenkyi merkez orta saha mevkisinde forma giyiyor. Ayrıca, ön libero olarak da oynayan Yirenkyi, form grafiğini yukarıya doğru çıkartmayı sürdürüyor.

Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

CALEB YIRENKYI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapıya 2017 yılında Right to Dream ekibinde başlayan ve 2024 senesinde Nordsjaelland'ın dikkatini çeken Caleb Yirenkyi, profesyonel futbolculuk kariyerine Danimarka ekibinde başladı. Başarılı geçen sezonun ardından Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Caleb Yirenkyi'nin bir sonraki kariyer adımı nasıl olacak merak ediliyor.

Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

CALEB YIRENKYI İSTATİSTİKLERİ

Nordsjaelland formasıyla toplam 62 maça çıkan Caleb Yirenkyi, bu mücadelelerde 6 defa rakip fileleri havalandırırken, 6 kez gol pası verdi. Gana Milli Takımı'nda ise 8 karşılaşmada süre bulan Yirenkyi, henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

Caleb Yirenkyi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yirenkyi piyasa değeri

CALEB YIRENKYI PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Caleb Yirenkyi piyasa değeri 6 milyon euro.

Cimbom'dan Fırtına'nın eski yıldızına kanca!
Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bebek Otel'de patronlara kameralı markaj! CHP'li İBB'ye rüşvet verdi 3. kata restoran açtı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Saran'dan transferde kesin talimat!
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri! Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri! 08:46
''Gol iptali yanlış!'' ''Gol iptali yanlış!'' 07:20
Yalçın'dan transfer açıklaması! Yalçın'dan transfer açıklaması! 01:29
Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! Sergen Yalçın: Başına ciddi işler açılabilir! 01:29
Adalı: Panik transferi yapmayacağız Adalı: Panik transferi yapmayacağız 01:29
F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Ademola Lookman müjdesi! 01:29
Daha Eski
Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! Eyüpspor'un iptal edilen golü için flaş sözler: Skandal! 01:29
Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı! Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı! 01:29
F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! F.Bahçe'den Tottenham'ın yıldızına transfer kancası! 01:29
Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! Beşiktaş maçında gol ofsayta takıldı! 01:29
F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! F.Bahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! 01:28
Livakovic Girona'yı karıştırdı! Livakovic Girona'yı karıştırdı! 01:28