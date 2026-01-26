Ngal'ayel Mukau kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mukau istatistikleri
Atletik yapısı, enerjisi ve fiziksel özellikleri ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Ngal'ayel Mukau, Türk takımlarının dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla geçen genç isim hakkında araştırmalar devam ederken, "Ngal'ayel Mukau kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorulara cevap aranıyor. Özellikle Ngal'ayel Mukau istatistikleri ve kariyeri merak edilirken, Mukau piyasa değeri de gündemdeki yerini koruyor. İşte başarılı futbolcuyla ilgili öne çıkan detaylar...
26 Ocak 2026
NGAL'AYEL MUKAU İSTATİSTİKLERİ
Mechelen ve Lille kariyerinde toplam 116 maça çıkan Ngal'ayel Mukau, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 1 defa asist yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise 11 karşılaşmada süre bulan Mukau, 1 defa gol pası verirken henüz rakip fileleri havalandıramadı.
NGAL'AYEL MUKAU PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Ngal'ayel Mukau piyasa değeri 12 milyon euro.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
