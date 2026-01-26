Ngal'ayel Mukau kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mukau istatistikleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletik yapısı, enerjisi ve fiziksel özellikleri ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Ngal'ayel Mukau, Türk takımlarının dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla geçen genç isim hakkında araştırmalar devam ederken, "Ngal'ayel Mukau kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorulara cevap aranıyor. Özellikle Ngal'ayel Mukau istatistikleri ve kariyeri merak edilirken, Mukau piyasa değeri de gündemdeki yerini koruyor. İşte başarılı futbolcuyla ilgili öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 10:33
Modern futbolun aradığı atletik yapı, yüksek enerji ve fizik gücünü bir arada sunan Ngal'ayel Mukau, Türk kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Transfer döneminde adı sıkça anılan genç futbolcu hakkında; yaşı, kökeni ve futbol geçmişi merak ediliyor. Özellikle Mukau'nun sahadaki performansını yansıtan istatistikleri ve kariyer adımları futbolseverlerin ilgisini çekerken, güncel piyasa değeri de gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Ngal'ayel Mukau kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

NGAL'AYEL MUKAU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ngal'ayel Mukau, 3 Kasım 2004 tarihinde Belçika'nın Antwerpen bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Mukau, 1,86 metrelik boyu ile dikkat çekiyor. Ön libero mevkisinde oynayan Ngal'ayel Mukau, sol ayağını kullanıyor.

NGAL'AYEL MUKAU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Mechelen'de başlayan Ngal'ayel Mukau, 2023-2024 sezonunda gösterdiği başarılı perfromansla Lille'e transfer olmayı başardı. Fransız ekibinde kariyerine devam eden Mukau, Milli Takım tercihini ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana kullandı.

NGAL'AYEL MUKAU İSTATİSTİKLERİ

Mechelen ve Lille kariyerinde toplam 116 maça çıkan Ngal'ayel Mukau, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 1 defa asist yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise 11 karşılaşmada süre bulan Mukau, 1 defa gol pası verirken henüz rakip fileleri havalandıramadı.

NGAL'AYEL MUKAU PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Ngal'ayel Mukau piyasa değeri 12 milyon euro.

