Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lerma istatistikleri

Atletik yapısı, dinamizmi ve istikrarlı performansıyla Türk takımlarının dikkatini çeken Jefferson Lerma, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Futbolseverler tarafından araştırılmaya devam eden deneyimli isim hakkında, "Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular inceleniyor. Özellikle, Jefferson Lerma piyasa değeri merak ediliyor. İşte Lerma'nın istatistikleri ve kariyeri...

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 01:33 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 17:45
Güçlü fiziği, enerjisi ve sahadaki istikrarlı performansıyla öne çıkan Jefferson Lerma, Türk kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. Orta sahadaki sert oyunu ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu hakkında "Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle Lerma'nın güncel piyasa değeri büyük merak uyandırıyor. İşte Jefferson Lerma'nın kariyerine dair öne çıkan detaylar ve istatistikleri…

JEFFERSON LERMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Jefferson Lerma, 25 Ekim 1994 tarihinde Kolombiya'nın Cerrito bölgesinde dünyaya geldi. Premier Lig'de futbolculuk kariyerine devam eden 31 yaşındaki Lerma, 1,79 metre boya sahip.

JEFFERSON LERMA MEVKİSİ NE?

Dinamik yapısı ile takım oyununa direnç katan Jefferson Lerma ön libero mevkisinde oynuyor. Defansif özellikleriyle ön plana çıkan Lerma merkez orta saha bölgesinde de oynuyor.

JEFFERSON LERMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Atletico Huila'da başlayan Jefferson Lerma'nın kariyeri şöyle:

2012-2016 Atletico Huila
2015-2016 Levante (Kiralık)
2016-2018 Levante
2018-2023 AFC Bournemouth
2023- Crystal Palace

JEFFERSON LERMA İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 473 maça çıkan Jefferson Lerma'nın istatistikleri şu şekilde:

-473 maç
-23 gol
-22 asist

Kolombiya Milli Takımı'nda 62 maçta forma giyen Jefferson Lerma, bu karşılaşmalarda 5 defa rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.

JEFFERSON LERMA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Jefferson Lerma piyasa değeri 8 milyon euro.

