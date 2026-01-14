Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fofana istatistikleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletik özellikleri ve fiziki yapısı ile ön plana çıkan Youssouf Fofana, modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra gündem haline gelen Fofana, futbolseverlerin takip ettiği isimlerin başında geliyor. Deneyimli isim hakkında, "Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılmaya devam ediyor. Ayrıca, Youssouf Fofana istatistikleri ve kariyeri merak ediliyor. İşte detaylar...

Güçlü fiziği ve atletik oyun tarzıyla modern futbolun öne çıkan orta saha oyuncularından biri olan Youssouf Fofana, son dönemde adının Türk kulüpleriyle anılmasıyla yeniden gündeme geldi. Sahadaki enerjisiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu hakkında, yaşı, memleketi ve futbol geçmişi gibi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Youssouf Fofana istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

YOUSSOUF FOFANA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Youssouf Fofana, 10 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Paris bölgesinde dünyaya geldi. Aktif futbolculuk kariyerine devam eden Youssouf Fofana 1.85 metre boyu ile dikkat çekerken, sağ ayağını kullanıyor.

YOUSSOUF FOFANA MEVKİSİ NE?

Gösterdiği başarılı performansla hem takımlarında hem de milli takım kariyerinde önemli başarılara imza atan Youssouf Fofana ön libero mevkisinde oynuyor. Ayrıca merkez orta saha bölgesinde de görev alan Fofana, yaptığı skor katkıları ile de dikkat çekiyor.

YOUSSOUF FOFANA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymeyi başaran Youssouf Fofana'nın kariyeri şu şekilde:

2017-2018 Strasbourg B
2018-2020 Strasbourg
2020-2024 Monaco
2024 - Milan

YOUSSOUF FOFANA İSTATİSTİKLERİ

Fransa ve İtalya'nın önemli takımlarında kritik maçlara çıkan Youssouf Fofana'nın istatistikleri şöyle:

-293 maç
-14 gol
-28 asist

Fransa Milli Takımı'nda 25 maçta süre bulan Youssouf Fofana, bu karşılaşmalarda 3 defa rakip ağları havalandırırken, 1 kez gol pası verdi.

YOUSSOUF FOFANA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Youssouf Fofana piyasa değeri 28 milyon euro.

