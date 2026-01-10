Ruiz heyecanı

Galatasaray ara transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızı kulübün, PSG'de oynayan dünyaca ünlü orta saha Fabian Ruiz'i takip ettiği belirtildi. 29 yaşındaki İspanyol yıldız için Cimbom'un devreye girmeyi planladığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun başından beri Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu vurgulanan Ruiz'in satın alma opsiyonu ile kiralanmak istediği kaydedildi. Sarıkırmızılı yönetimin, PSG kulübüyle resmi temaslara geçtiği aktarıldı.

OCAK PLANI

Fabian Ruiz transferinde teknik heyetin çok istekli olduğu bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk'un deneyimli futbolcuyu çok beğendiği kaydedildi. PSG ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan ve piyasa değeri 40 milyon euro gösterilen Ruiz konusunda kiralama opsiyonunun ön planda tutulduğu dile getirildi. İspanyol oyuncunun PSG'den ayrılmayı ciddi anlamda düşündüğü öğrenildi. Ara transfer dönemi için Galatasaray'ın şartları zorlayacağı, olmazsa sezon sonunda devreye girileceği belirtildi.

CAMPOS İLE TEMAS

Fransız basınında çıkan haberlerde, G.Saray'ın Fabian Ruiz için PSG'nin Sportif Direktörü Luis Campos ile temasa geçtiği ve resmi görüşmeler yaptığı iddia edildi. Sarıkırmızılı yöneticilerin, Fabian Ruiz konusunda istekli olduğu belirtilirken, transfer bütçesinin hazırlandığı öne sürüldü. İlerleyen günlerde görüşmelerin süreceği vurgulandı.

AVRUPA'DA GÜNDEM

Fabian Ruiz'in adının Galatasaray ile anılması Avrupa basınında gündeme geldi. Hem Fransa'da hem de İspanya'da Fabian Ruiz'in Galatasaray tarafından takip edildiği dile getirildi. Öte yandan Ruiz'in de PSG'den ayrılmaya sıcak baktığı yazıldı. Ara transfer döneminde olsa bile sezon sonunda flaş gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

İSTİKRAR ABİDESİ

Kariyeri boyunca 4 farklı kulüp takımında oynayan Ruiz, istikrarıyla ön plana çıkıyor. En fazla maça İtalyan ekibi Napoli'de 166 maça çıkan Ruiz, PSG'de de 2022'den bu yana 154 resmi maçta boy gösterdi. İspanya Milli Takımı'na da düzenli bir şekilde seçilen yıldız orta saha, 41 resmi maçta görev yaptı.

MUHTEŞEM KARİYER

Dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından Fabian Ruiz, muhteşem kariyeriyle dikkat çekiyor. PSG ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazanan Ruiz, FIFA Kıtalararası Kupa da kaldırdı. İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da elde eden 29 yaşındaki futbolcu, İspanya U21 Milli Takımı ile de benzer başarıyı sergilemişti.