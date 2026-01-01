CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yılı

Galatasaray'ın yılı

Geride kalan 2025 yılında G.Saray'ın başarıları dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar 2025 yılını Trendyol Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapattı. Cimbom, 2025 yılı içerisinde Süper Lig'de 37, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere 54 resmi maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 37 galibiyet elde ederken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 115 gol sevinci yaşarken, 48 de gol yedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yılı

Geride kalan 2025 yılında G.Saray'ın başarıları dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar 2025 yılını Trendyol Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapattı. Cimbom, 2025 yılı içerisinde Süper Lig'de 37, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere 54 resmi maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 37 galibiyet elde ederken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 115 gol sevinci yaşarken, 48 de gol yedi.

2025'TE 5. YILDIZI TAKTI

Süper Lig tarihinde formasına 5. yıldızı ilk ve tek takan takım olan Okan Buruk'un öğrencileri, toplamda da 25. kez şampiyonluk kupasını kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonun finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan finalde bordo-mavilileri 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Aslan bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 19. kez kazandı. Ayrıca Osimhen ve Sane gibi dünya yıldızlarını da getiren G.Saray, büyük ses getirdi.

F.Bahçe'den Almanya'ya stoper çıkarması!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CANLI | İstanbul Gazze için kıyamda! Vatandaşlar camilere akın etti
G.Saray'a Boey fırsatı!
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52
Musaba transferinde flaş gelişme! Musaba transferinde flaş gelişme! 00:52
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 00:52