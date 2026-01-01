Galatasaray'ın yılı

Geride kalan 2025 yılında G.Saray'ın başarıları dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar 2025 yılını Trendyol Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapattı. Cimbom, 2025 yılı içerisinde Süper Lig'de 37, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere 54 resmi maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 37 galibiyet elde ederken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 115 gol sevinci yaşarken, 48 de gol yedi.

2025'TE 5. YILDIZI TAKTI

Süper Lig tarihinde formasına 5. yıldızı ilk ve tek takan takım olan Okan Buruk'un öğrencileri, toplamda da 25. kez şampiyonluk kupasını kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonun finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan finalde bordo-mavilileri 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Aslan bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 19. kez kazandı. Ayrıca Osimhen ve Sane gibi dünya yıldızlarını da getiren G.Saray, büyük ses getirdi.