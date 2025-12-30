Galatasaray’dan başsağlığı mesajı

Yalova'da terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında hayatını kaybeden kahraman polislerimizle ilgili G.Saray'dan dün başsağlığı mesajı yayınlandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Yalova'da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz."
