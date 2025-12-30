Galatasaray’dan başsağlığı mesajı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yalova'da terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında hayatını kaybeden kahraman polislerimizle ilgili G.Saray'dan dün başsağlığı mesajı yayınlandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Yalova'da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz."