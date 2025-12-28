Yunus Akgün kampa girdi

8 Kasım'da fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün ve büyük bir özveri ile beklenenden daha erken bir şekilde sahalara dönen Yunus Akgün kendisine de çok iyi bakıyor. Fizik olarak hala yüzde yüzüne ulaşamayan milli futbolcu, takıma verilen bir haftalık izinde tatile çıkmadı. İstanbul'da kalan yıldız futbolcu, tesislere giderek bireysel çalışmalar yapıyor.
