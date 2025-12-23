Galatasaray benim evim

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası için Fas'ta bulunan Victor Osimhen, burada da dilinden G.Saray'ı düşürmüyor. Burada iki farklı röportaj veren Osimhen, G.Saray'ı yere göğe sığdıramazken şu ifadeleri kullandı: "Sakatlıktan yeni döndüm ama kulübüm G.Saray'a gerçekten büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Beni yönetme konusunda çok yardımcı ve destekleyici oldular. Benim için, orada birkaç maç oynamamı sağlamak ve ardından milli takıma gelmem için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Herkese çok teşekür ederim.

HEP ONLARI DÜŞÜNÜYORUM

Taraftarlara çok büyük bir teşekkür borçluyum, çünkü artık Nijerya'nın da en büyük taraftarlarından biri oldular. Bu yüzden ben burada oynarken de onları düşünüyorum. Galatasaray dünyanın en büyük taraftarlarından birine sahip. Bütün dünya takımları olan desteği gördü. Gerçekten inanılmazlar. G.Saray formasını giyen herkes, G.Saray için her şeyini vermek istiyor. Dolayısı ile Galatasaray benim sadece kulübüm değil.

G.Saray benim evim, ailem ve her şeyim.