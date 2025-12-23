CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray benim evim

Galatasaray benim evim

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası için Fas'ta bulunan Victor Osimhen, burada da dilinden G.Saray'ı düşürmüyor. Burada iki farklı röportaj veren Osimhen, G.Saray'ı yere göğe sığdıramazken şu ifadeleri kullandı: "Sakatlıktan yeni döndüm ama kulübüm G.Saray'a gerçekten büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Beni yönetme konusunda çok yardımcı ve destekleyici oldular. Benim için, orada birkaç maç oynamamı sağlamak ve ardından milli takıma gelmem için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Herkese çok teşekür ederim.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray benim evim

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası için Fas'ta bulunan Victor Osimhen, burada da dilinden G.Saray'ı düşürmüyor. Burada iki farklı röportaj veren Osimhen, G.Saray'ı yere göğe sığdıramazken şu ifadeleri kullandı: "Sakatlıktan yeni döndüm ama kulübüm G.Saray'a gerçekten büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Beni yönetme konusunda çok yardımcı ve destekleyici oldular. Benim için, orada birkaç maç oynamamı sağlamak ve ardından milli takıma gelmem için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Herkese çok teşekür ederim.

HEP ONLARI DÜŞÜNÜYORUM

Taraftarlara çok büyük bir teşekkür borçluyum, çünkü artık Nijerya'nın da en büyük taraftarlarından biri oldular. Bu yüzden ben burada oynarken de onları düşünüyorum. Galatasaray dünyanın en büyük taraftarlarından birine sahip. Bütün dünya takımları olan desteği gördü. Gerçekten inanılmazlar. G.Saray formasını giyen herkes, G.Saray için her şeyini vermek istiyor. Dolayısı ile Galatasaray benim sadece kulübüm değil.

G.Saray benim evim, ailem ve her şeyim.

İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
G.Saray'dan orta saha çıkarması!
DİĞER
Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi!
Yönetim Talisca için düğmeye bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
Trabzonspor Ankara'da kaybetti! Trabzonspor Ankara'da kaybetti! 00:51
Fatih Tekke: Bize yakışmayan... Fatih Tekke: Bize yakışmayan... 00:51
Daha Eski
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:51
Başkent'te gol ofsayta takıldı! Başkent'te gol ofsayta takıldı! 00:51
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:51
F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! 00:51
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 00:51