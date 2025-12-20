Gerçek '1' Aslan

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç performansıyla ayakta alkışlandı. Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi devralan Günay, bir kez daha kendisine güvenenleri mahcup etmedi ve performansıyla takdir topladı. Başakşehir mücadelesinde özellikle 90+4'te yaptığı enfes kurtarışla ses getiren 34 yaşındaki eldiven, 3 puanın gelmesinde kilit rol oynadı. Maçtan sonra taraftarlar destek verdi. Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera, bu sezon da Uğurcan Çakır'ın arkasında beklemesine rağmen her fırsat geldiğinde hazır olan Günay, teknik heyetin güvenini kazandı. Hem fiziksel hem de mental olarak güçlü durmayı başarabilen tecrübeli kaleci, geçen sezonki şampiyonlukta da önemli katkı verdi. Bu sezonun başında da kaleci transferi öncesi ligin ilk 4 haftasında eldivenleri takan ve sadece 1 gol yiyen Günay, sarı-kırmızılı camianın saygısını kazandı.

GÜNAY GÜVENÇ'LE DEVAM EDİLECEK

Monaco deplasmanında sakatlanan Uğurcan Çakır, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarını kaçırdı. Eldivenleri takan Günay Güvenç, kupa maçında kalesini gole kapattı ve performansıyla göz doldurdu. İyileşmeye başlayan Uğurcan'ı riske etmeyi düşünmeyen Teknik Direktör Okan Buruk, yarınki Kasımpaşa maçında da Günay Güvenç'i oynatacak.

OKAN BURUK ÇOK SEVİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda en güvendiği isimlerin başında gelen Günay Güvenç, profesyonelliğiyle takım arkadaşlarına örnek oluyor. Okan Buruk'un her fırsatta övgüyle bahsettiği 34 yaşındaki kaleci de teknik heyete fedakarlığı ve çalışkanlığıyla destek veriyor.