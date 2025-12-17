CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Goretzka müjdesi

Teknik direktör Okan Buruk'un son iki senedir transfer etmek istediği Leon Goretzka, B.Münih ile ilgili olan bütün fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından kaldırdı ve ayrılık kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Goretzka müjdesi

Orta sahaya önemli katkı verecek tecrübeli bir oyuncu arayışlarını sürdüren G.Saray'a Almanya'dan güzel bir haber geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un yaklaşık 2 senedir kadrosunda görmek istediği Bayern Münih'in 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka, kulübüyle gemileri tamamen yakmış durumda. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesaplarından Bayern Münih ile ilgili bütün fotoğraflarını kaldırdı.

OLMAZSA HAZİRANDA

Kulübüyle yola devam etmeyecek olan Goretzka'nın artık önündeki seçenekleri değerlendireceği öğrenildi. Uzun süredir sarı-kırmızılı ekibin radarında olan Alman oyuncu için yönetim ocak ayında nabız yoklayacak. Bayern Münih'in ara transfer dönemi için tutumu merakla beklenirken, transferin gerçekleşmemesi durumunda haziran ayı için bedelsiz olarak imza attırılacak. Tıpkı Leroy Sane transferde olduğu gibi yönetim elini çabuk tutarak diğer takımları atlatmak istiyor.

LEROY SANE ETKİSİ

Goretzka, Leroy Sane ile birlikte 5 yıl boyunca Bayern Münih'te birlikte forma giydi. İkili o dönemden beri çok yakın arkadaşlar ve Milli Takım'da da birlikte forma giyiyorlar. Sane'nin de etkisi ile G.Saray transferde büyük bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Goretzka, Sane'nin ayrılığı sonrasında "5 güzel yıl geçirdik. Ona başarılar diliyorum" demişti.

FENERBAHÇE DE TAKİPTE

Leon Goretzka'nın talipleri arasında G.Saray'ın ezeli rakibi F.Bahçe de yer alıyor. Sarı-lacivertli takımın sezon başında yoklama çektiği ancak mutlu sona ulaşamadığı için Goretzka için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. İki takım bir kez daha transferde karşı karşıya gelecek.

