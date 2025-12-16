Hayalim Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hayalinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi. Fransa'da yayın yapan TV Monaco'ya önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, Avrupa'da gelecek yıllarda başarılı bir dönem geçirmek istediklerini ifade ederek şöyle devam etti: "Hayalim Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması. Çünkü UEFA Kupası'nı kazandık. 2000 yılında Monaco'da unutulmaz bir gece yaşadık ve ardından Avrupa Süper Kupası'nı kazandık. O zaferin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçti. Şimdi taraftarlarımız Avrupa'da başarı istiyor.

GALATASARAY'DA HER ZAMAN BASKI OLACAKTIR

Bu yıl da oldukça güçlü takımımız var. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Adım adım. Amacımız bir üst tura çıkmak. 24 içinde olmak. Sonra ne kadar ilerleyebileceğimize bakacağız. Galatasaray'da yaklaşık 35 milyon taraftarımız var. Bunu anlatmak çok zor, gerçekten tarif edilmesi güç bir şey. G.Saray taraftarı her zaman şampiyonluk bekler. Her zaman başarı isterler. Size söylediğim gibi her maçta tribünleri dolduran 50 bin taraftarımız var. Haliyle baskı var. Anrenörler üzerinde, futbolcular üzerinde var. Benim de üzerimde baskı var, buna alışkınım."

OSİMHEN VE ICARDI SEVİLİYOR

Özellikle çocukların Victor Osimhen ve İcardi'yi çok sevdiğini belirten Başkan Özbek, "Osimhen'in maskesi var. Mauro Icardi'nin de yaptığı gol sevinci hareketi var. Bunlar çocukların çok sevdiği şeyler. Galatasaraylılar özellikle ikisini de çok seviyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ TAKIMIYIZ

Galatasaray'ın her zaman Türkiye sınırlarının ötesinde başarılı olmayı hedeflediğini anlatan Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle noktaladı. "Artık Şampiyonlar Ligi'nde de kalıcı olarak başarılı olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizden her zaman başarı bekliyor. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımıyız. Birinciyiz Türk kulüpleri arasında."