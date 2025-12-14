CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen iş başında

Osimhen iş başında

Maskeli Kral, Samsun'dan sonra Antalya'ya da attı. Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı, Akdeniz'de de güneş gibi parladı. 56. dakikada Yunus'un asistinde Antalyaspor ağlarını sarsan Victor Osimhen, ligde 6. kez gol sevinci yaşadı. Monaco yenilgisi sonrasında moral kazandı.

Osimhen iş başında

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Akdeniz'deki kritik maçta Antalyaspor engelini de yıldızlarıyla aştı. İlk yarıyı 2-0 üstün tamamlayan sarıkırmızılılar, maçın 56. dakikasında süper yıldızı Victor Osimhen'le farkı üçe çıkarmayı başardı. Mücadelenin ilk yarısında gol için çabalayan, 5. ve 37. dakikalarda kaleyi yoklayan Maskeli Kral, birinde kaleci Abdullah'a takıldı, diğerinde de çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 56. dakikada 3. golün altına imzasını attı. Hızlı gelişen atakta savunma arkasında, sol çaprazda topu kontrol eden Osimhen, kaleci Abdullah'la karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta 3-2 kazanılan Samsunspor maçında da 2 kez fileleri sarsan süper yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1-0 kaybedilen Monaco maçını boş geçmişti. Antalya'da yeniden gol sevinci yaşayan Osimhen, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12. maçta 6. golünü attı. Toplamda 16 resmi karşılaşmada mücadele ederken, 12 gol kaydetti.

7. KEZ 90 DAKİKA OYNADI

Antalyaspor karşısında 2'si isabetli 4 şut çeken Victor Osimhen, rakip yarı sahada da yüzde 37.5 pas isabetiyle oynadı. 90 dakika sahada kalan Nijeryalı süper yıldız, 3 ikili mücadele, 2 de hava topu kazandı. Osimhen, bu sezon 7. kez 90 dakika sahada kaldı.

