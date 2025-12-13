Kenetlen Galatasaray

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiaya seslenerek, "Şimdi kenetlenme zamanı. Başka Galatasaray yok" ifadelerini kullandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştiren Özbek, "Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı önemli Monaco maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için" ifadelerini kullandı.

MİLLİ OLAY DEĞİL Mİ?

Dursun Özbek, "Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani? ir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin" yorumunu yaptı.

BİZE BİR ŞEY DEMEDİLER

Başkan Dursun Özbek, "Videoyu izlettik, Sayın Başkan, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray olsun ister Beşiktaş olsun ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ve yorum yapıyorsun. Ayrıca yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun" görüşünü savundu.

YAKIŞIYOR MU?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde yaşanan tartışmalara değinerek, "Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanına yakışıyor mu? Köpek kim? Çomaksız gezen kim? Açıklamak zorunda. Kuzu, aslan laflarını netleştirmesi lazım. Kuzu kelimesi bambaşka bir anlam taşıyor. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Bu jargon son derece yanlış" sözleriyle yorumladı.

FUTBOLA ZARAR VERİR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Başkan Dursun Özbek, "Bu tarzı bırakması lazım. Yönetme kabiliyetini zedeler. O jargonun, o tarzın daniskasını biz de biliyoruz. Bu tarz, futbol ailesine zarar verir. Ağabey tavsiyesi, bu konuşmalardan vazgeçin, Türk futboluna fayda getirmez" ifadelerini kullandı.

SEN NE DEMİŞSİN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerini aktaran Dursun Özbek, şunları söyledi: "Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'Bizi kuzu gibi dinledir' diyorsun. Bir maçla ilgili çektiğimiz videoları anlatmaya geldik. Bir şeyler anlattık, pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim."

YAYLIM ATEŞİNDEYİZ

Başkan Dursun Özbek, "Hiçbir zaman sahadan çekilerek kaçarak protesto etmeyiz. Biz mücadeleye alışığız, son 3 senedeki olaylara bakın. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Kimse G.Saray'ı bozamaz. G.Saray tek yumruktur" yorumunu yaptı.

YASİN KOL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'la ilgili gelen bir soruyu da yanıtlayan Dursun Özbek, "Yasin Kol'un muhatabı TFF'dir. Adalet terazisini tutuyorsanız, bunun üstünden geçmeniz lazım. Bir düşünün" diye cevapladı.

NEFRET AYYUKA ÇIKMIŞTIR

Son dönemde yaşananlardan örnek veren Dursun Özbek, "TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun" dedi.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin sürdüğünü vurgulayan Başkan Dursun Özbek, "Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzüntülüyüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçımız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum" görüşünü sundu.

SİZE KİM CEZA VERECEK

Ciddi para cezaları aldıklarını anımsatan Dursun Özbek, "Para cezası, men cezası veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek... Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz" dedi.

İCARDİ SEMBOL OYUNCUMUZ

Mauro İcardi ile ilgili çıkan tartışmalara değinen Dursun Özbek, "İcardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya? Ne problemi... İcardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. İcardi, sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri" diye konuştu.