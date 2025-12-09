CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün! Monaco-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün! Monaco-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2025/26 sezonunda Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde, Galatasaray dev bir mücadeleye çıkıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 07:48
Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün! Monaco-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Monaco deplasmanında sahaya çıkacak. Maç öncesinde, Galatasaray'ın sahaya çıkacak kadrosu, Monaco'nun son form grafiği ve olası stratejiler de taraftarlar tarafından yakından inceleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde her puan çok değerli olduğu için bu karşılaşma büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Detaylar haberimizde...

MONACO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı günü oynanacak.

MONACO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma TSİ ile 23:00'te başlayacak.

MONACO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MONACO-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Monaco-Galatasaray maçının hakemi henüz açıklanmadı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

