Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Salah bombası

Salah bombası

G.Saray’ın, Liverpool’dan ayrılmayı düşünen Mohamed Salah’ı takibe aldığı belirtildi. Cimbom’un flaş bir teklif hazırlığında olduğu ve Mısırlı yıldızla görüşeceği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Salah bombası

Son dönemde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla adından söz ettiren Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme bomba gibi düştü. İspanyol basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılıların Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Mohamed Salah'ı takip etmeye başladığı iddia edildi. Cimbom'un Salah konusunda çok ciddi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Liverpool'la kontratı 2027'de bitecek Mısırlı futbolcunun da daha erken ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

33 yaşındaki Salah'ın 2017'den beri formasını giydiği Liverpool'dan ayrılma kararına yakın olduğu ve kararı bir süredir düşündüğü belirtildi. Bu sezon Kırmızılar ile 19 maçta sadece 5 gol atan ve 3 asist yapan Salah için Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde harekete geçeceği aktarıldı. Cimbom'un sponsor destekleriyle beraber ünlü futbolcuya 20 milyon euroyu bulan bir maaş ödemeye hazır olduğu savunuldu.

Galatasaray'ın ciddi bir proje hazırladığı bildirildi.

LIVERPOOL'DA TARİH YAZDI

Mohamed Salah, Liverpool tarihinin en önemli futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor. Salah, İngiliz kulübünde 420 maçta 250 gol attı, 116 asist yaptı. 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 FA Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield kazanan Salah, büyük bir başarı yakaladı.

İSTANBUL'U ÇOK BEĞENİYOR

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Türkiye ve İstanbul'a karşı sevgi duyuyor. Salah, daha önce ailesiyle birçok kez Türkiye'ye gelerek tatil de yapmıştı.

Son olarak Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olarak İstanbul'a gelen 33 yaşındaki futbolcunun bu detayları göz önünde tutması ve kısa sürede karar vermesi bekleniyor.

OSIMHEN-ICARDI ÖRNEĞİ

İspanyol basını, Galatasaray'ın Mohamed Salah transferinde Victor Osimhen ve Mauro İcardi örneğini verdi. Cimbom'un son yıllarda dünyaca ünlü yıldızlara önemli projeler sunarak başarı sağladığı anımsatıldı.

Osimhen ile İcardi'nin Galatasaray'daki şampiyonlukları da haberde hatırlatıldı.

