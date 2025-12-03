CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray'dan TFF'ye hakem çıkarması

G.Saray'dan TFF'ye hakem çıkarması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün federasyon binasına giderek derbinin olaylı hakemi Yasin Kol hakkında şikayette bulundu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
G.Saray'dan TFF'ye hakem çıkarması

Galatasaray yönetimi derbinin hakemi Yasin Kol hakkında hemen harekete geçti. Kol, Fenerbahçe derbisinde verdiği ve vermediği kararlar ile büyük tepki çekmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, dün TFF binasına giderek yetkililere Yasin Kol hakkında şikayette buldu. G.Saray yönetimi, Kol'un geçmiş maçlardaki skandal kararlarını da dosya halinde sundu. Sarı-kırmızılı yönetim, Yasin Kol'u bir daha G.Saray maçlarında görmek istemediğini net bir şekilde TFF yetkililerine karşı dile getirdi.

İTİRAZ EDİLEN POZİSYONLAR

Galatasaray, hakem Yasin Kol'un derbideki hatalı kararlarını X hesabından paylaştı. Pozisyonları tek tek paylaşan sarı-kırmızılılar, "İşte skandal kararlar" ifadelerini kullandı.

ESPN'DEN YASİN KOL PAYLAŞIMI

Dünyaca ünlü haber platformu ESPN, F.Bahçe-G.Saray deribisinde Milan Skriniar'ın Gabriel Sara'nın ayak bileğine tabanıyla bastığı pozisyonu paylaştı. Önceki gün benzer pozisyonun yaşandığı Chelsea-Arsenal maçında Moises'e kırmızı kart çıktığı ifade edilirken, Yasin Kol'un Skriniar'ın hareketine faul bile çalmadığı aktarıldı.

