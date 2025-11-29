TRANSFER HABERİ - Galatasaray Robinho Junior için büyük rekabete girdi! Dünya devleriyle yarışıyor

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray için Brezilya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takvim'in aktardığı habere göre sarı-kırmızılı ekip, Santos'un 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Robinho Junior'ı takibe aldı.
Daha önce Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymiş olan ünlü futbolcu Robinho'nun oğlu olan genç yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Haberlere göre Galatasaray, Manchester United, Chelsea ve Inter ile birlikte Robinho Junior'ın transfer yarışına dahil oldu.
Santos formasıyla bu sezon 24 resmi maçta görev alan Robinho Junior, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Brezilya ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değerinin ise 1 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.
