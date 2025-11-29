CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Robinho Junior için büyük rekabete girdi! Dünya devleriyle yarışıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Brezilya'da büyük ses getiren 17 yaşındaki sol kanat Robinho Junior için Manchester United, Chelsea ve Inter'le yarışıyor. Genç yetenek Avrupa'ya sıcak bakıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 11:25
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray için Brezilya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takvim'in aktardığı habere göre sarı-kırmızılı ekip, Santos'un 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Robinho Junior'ı takibe aldı.

Daha önce Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymiş olan ünlü futbolcu Robinho'nun oğlu olan genç yıldız, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda. Haberlere göre Galatasaray, Manchester United, Chelsea ve Inter ile birlikte Robinho Junior'ın transfer yarışına dahil oldu.

Santos formasıyla bu sezon 24 resmi maçta görev alan Robinho Junior, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Brezilya ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değerinin ise 1 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın ocak ayında resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak edilirken Robinho Junior'ın Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı da Brezilya kaynaklı haberlerde yer aldı.

