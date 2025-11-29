Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

Becali, genç futbolcunun Avrupa'ya transferi adına hem Türkiye hem de Avrupa'nın önemli teknik adamlarıyla temas halinde olduğunu dile getirdi. Rumen menajer, oyuncunun potansiyeline vurgu yaparak tekliflerin giderek somutlaştığını ifade etti.

"MOURINHO VE FARIOLI İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUM" Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Baiaram genç bir oyuncu olduğu için onu 5-6 milyon euro ve bonuslarla satabiliriz. Avrupa'da genç oyuncular için ödenen rakamları görüyorsunuz; Wirtz'i 130 milyon euro'ya aldılar, Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 14 milyon euro bonus ödeyecek. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bizden de 6 milyon euronun üzerinde oyuncular çıkabilir."