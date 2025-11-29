CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Rumen futbolunun ünlü menajeri Giovanni Becali, Galatasaray'a genç yıldız Stefan Baiaram'ı önerdiğini açıkladı. Becali, oyuncu için Jose Mourinho ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli ile de görüştüğünü belirterek transferde sıcak temasların sürdüğünü söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 13:09
Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

Rumen basınından FANATIK.RO, Galatasaray cephesini yakından ilgilendiren çarpıcı bir transfer gelişmesini manşetine taşıdı. Dünyaca ünlü menajer Giovanni Becali, Craiova'nın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Stefan Baiaram için sarı-kırmızılılarla görüştüğünü doğruladı.

Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

Becali, genç futbolcunun Avrupa'ya transferi adına hem Türkiye hem de Avrupa'nın önemli teknik adamlarıyla temas halinde olduğunu dile getirdi. Rumen menajer, oyuncunun potansiyeline vurgu yaparak tekliflerin giderek somutlaştığını ifade etti.

Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

"MOURINHO VE FARIOLI İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUM"

Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Baiaram genç bir oyuncu olduğu için onu 5-6 milyon euro ve bonuslarla satabiliriz. Avrupa'da genç oyuncular için ödenen rakamları görüyorsunuz; Wirtz'i 130 milyon euro'ya aldılar, Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 14 milyon euro bonus ödeyecek. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bizden de 6 milyon euronun üzerinde oyuncular çıkabilir."

Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

"Akşamları Jose Mourinho ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli ile sık sık Baiaram hakkında konuşuyorum."

Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

"GALATASARAY SPORTİF DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜM"

Becali, Galatasaray kanadıyla temas kurduğunu da açıkça belirtti:

"Yakın zaman önce Galatasaray Sportif Direktörü (ünlü menajer George Gardi'yi kastederek) ile görüştüm ve 'Baiaram'ı tanıyor musun?' diye sordum. Bana, 'Giovanni, oyuncuyu Başakşehir ile transfer görüşmesi yaparken gördüm' dedi."

Galatasaray’a sürpriz transfer önerisi! Gardi ile görüştüğünü doğruladı

Genç oyuncu için fiyatlandırma konusunda da net olduklarını belirten Becali sözlerini şöyle sürdürdü:

"22-23 yaşlarında genç bir oyuncu. 'Cevabını bekliyorum' dedim. Bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya çıkacak şekilde, 5 milyon euro civarında anlaşabileceğimizi söyledim."

