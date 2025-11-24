Kazımcan Avrupa'da yok

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eren Elmalı ve İsmail Jakobs'un yokluğunda G.Birliği maçında sahaya ilk 11'de çıkan Kazımcan Karataş, 655 gün sonra giydiği formanın hakkını verdi. Barış'ın direkten dönen topunda tacı kullanan Kazımcan, İcardi'ye ise bir asist yaparak yıldızlaştı. Ancak sezon başında Avrupa kadrosuna ismi yazılmayan Kazımcan. Şampiyonlar Ligi maçlarında statü gereği forma giyemiyor.