Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Palmeiras, Flamengo ve Olympiakos ile birlikte istediği ismi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 16:00
Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine lider olarak gitmeyi garantileyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Aslan, yaz transfer döneminde olduğu gibi hareketli bir kış transfer dönemi geçirecek.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, stoper transferi için harekete geçti.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek bir isim bakan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Rusya'da buldu.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

NINO'YA KANCA

Brezilya basını, Galatasaray'ın Zenit forması giyen Nino ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

RTI Esporte kaynaklı haberde, Brezilyalı stoperle sarı-kırmızılıların yanı sıra Palmeiras, Flamengo ve Olympiakos'un da ilgilendiği yazıldı.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

28 yaşındaki futbolcunun Palmeiras ve Flamengo'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği, Olympiakos ve Galatasaray'ın ise oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Hem Olympiakos hem Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek istediği ve Nino'yu transfer pazarında uygun bir hedef olarak gördükleri aktarıldı.

Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var

Tecrübeli stoper için henüz somut bir teklif yapılmadığı ancak kulüp yetkililerinin, oyuncunun Rusya'daki durumunu yakından takip ettikleri belirtildi.

