Galatasaray'dan Brezilyalı stopere kanca! Transferde 3 rakip var
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Palmeiras, Flamengo ve Olympiakos ile birlikte istediği ismi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine lider olarak gitmeyi garantileyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak kış transfer dönemi için kolları sıvadı.
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Aslan, yaz transfer döneminde olduğu gibi hareketli bir kış transfer dönemi geçirecek.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.