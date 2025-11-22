CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İlkay formasına kavuşuyor

İlkay formasına kavuşuyor

Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışan İlkay Gündoğan, Gençlerbirliği maçıyla beraber sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli orta sahanın ilk 11’de yer alması planlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
İlkay formasına kavuşuyor

Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan heyecanı yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan İlkay Gündoğan, bugün RAMS Park'ta oynanacak Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda formasına kavuşacak. Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı. Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek. Fiziksel olarak sıkıntısı olmayan 34 yaşındaki orta sahanın ilk 11'de olması planlanıyor.

