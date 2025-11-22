İlkay formasına kavuşuyor

Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan heyecanı yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan İlkay Gündoğan, bugün RAMS Park'ta oynanacak Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda formasına kavuşacak. Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı. Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek. Fiziksel olarak sıkıntısı olmayan 34 yaşındaki orta sahanın ilk 11'de olması planlanıyor.
