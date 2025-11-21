CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Hakan Çalhanoğlu fırsatı! Ocak ayında…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | İtalyan basını, Inter'in 30 yaş üstü yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayıracağını ve Hakan Çalhanoğlu'nun ocak ayında Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu yazdı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Ara transfer döneminde orta alana önemli bir takviye yapmak isteyen G.Saray'a İtalya'dan güzel haberler geliyor. Sezon başında İnter'de forma giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile İnter yol ayrımına geldi. Bunun en önemli nedeni olarak yaşı ve maaşı gösteriliyor.

MALİYETİ 12 MİLYON EURO

Haberde İnter'in 30 yaşın üzerinde ve yüksek maaş alan oyuncularıyla yollarını ayıracağı iddia edildi. Vergilerle birlikte İnter'e senelik 12 milyon euro civarında bir bedeli mal olan Hakan, takımda en fazla kazanan ikinci futbolcu konumunda.

İnter'in gelecek teklifleri değerlendireceği ve ayrılık için en fazla sezon sonuna kadar bekleyeceği belirtildi. Hakan'ın en ciddi talibinin G.Saray olduğu ve ocak ayında bir anlaşmanın çok yüksek olduğu belirtildi.

