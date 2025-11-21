CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde...

Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bu mücadele öncesi o gerçek, Teknik Direktör Okan Buruk'u tedirgin ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 12:33
Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cimbom bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi o gerçek Teknik Direktör Okan Buruk'un tedirgin ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde...

Cimbom, Gençlerbirliği maçıyla beraber 22 günlük süreçte 6 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde...

Cimbom, Devler Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika ekibi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

