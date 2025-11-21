Galatasaray'da Okan Buruk'u düşündüren gerçek! 22 günde...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Cimbom, Gençlerbirliği maçıyla beraber 22 günlük süreçte 6 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Cimbom, Devler Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika ekibi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
