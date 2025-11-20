Osimhen’de hedef derbi

Galatasaray, Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi bekleniyor. G.Birliği maçını kaçıracak Nijeryalı yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Gilloise maçında kadroda olma ihtimali bulunuyor. Esas hedef ise 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yetişmek olarak belirlendi.