GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den Okan Buruk'a flaş talep! Fenerbahçe derbisinde…

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi yerini büyük bir sürprize bıraktı. Nijerya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen ve yapılan MR sonucunda adalesinde ikinci derece zorlanma ile kanama tespit edilen yıldız golcünün tedavi süresinin 3–4 haftayı bulacağı açıklanmıştı. Ancak Osimhen, beklenmedik bir çıkış yaparak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yıldız futbolcu teknik heyet ve sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Galatasaray'a katkı için buradayım. Sezonun, şampiyonluğun en kritik maçında sahada olmam gerekir." sözleriyle isteğini net şekilde ortaya koydu.