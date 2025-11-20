CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den Okan Buruk'a flaş talep! Fenerbahçe derbisinde…

GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den Okan Buruk'a flaş talep! Fenerbahçe derbisinde…

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 3–4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmesine rağmen 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini yönetime iletti. Normal dönüş planı Monaco maçı olsa da Nijeryalı oyuncunun hırsı tüm programı değiştirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 19:03 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 19:08
GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den yönetime flaş talep! Fenerbahçe derbisinde…

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi yerini büyük bir sürprize bıraktı. Nijerya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen ve yapılan MR sonucunda adalesinde ikinci derece zorlanma ile kanama tespit edilen yıldız golcünün tedavi süresinin 3–4 haftayı bulacağı açıklanmıştı. Ancak Osimhen, beklenmedik bir çıkış yaparak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini dile getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den yönetime flaş talep! Fenerbahçe derbisinde…

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yıldız futbolcu teknik heyet ve sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Galatasaray'a katkı için buradayım. Sezonun, şampiyonluğun en kritik maçında sahada olmam gerekir." sözleriyle isteğini net şekilde ortaya koydu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den yönetime flaş talep! Fenerbahçe derbisinde…

Normal şartlarda Osimhen'in dönüş hedefi 9 Aralık'taki Monaco maçı olarak belirlenmişti. Ancak 26 yaşındaki golcünün yüksek motivasyonu ve derbi ısrarı üzerine sarı-kırmızılı sağlık ekibi, yıldız oyuncu için yoğunlaştırılmış özel bir tedavi programı başlattı. Bu durum, "Acaba yetişir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen’den yönetime flaş talep! Fenerbahçe derbisinde…

Öte yandan Osimhen'in, Süper Lig'de Gençlerbirliği karşılaşmasında ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında kesin olarak forma giyemeyeceği belirtildi.

İdefix
