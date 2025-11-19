CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Muhteşem Sane

Muhteşem Sane

Almanya’nın Slovakya’yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası vizesi aldığı maçta 2 gol atıp 1 asist yapan Sane maçın yıldızı oldu. Alman basını övgüyle bahsetti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem Sane

Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası vizesi almasında önemli bir rol oynadı. Başarılı futbolcu önceki gün takımının Slovakya'yı 6-0 yendiği karşılaşmada inanılmaz bir performans sergiledi ve izleyenleri büyüledi. Karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Sane, 2-0 sona eren Lüksemburg mücadelesini de bir asistle tamamlamıştı. Almanya'nın attığı son 8 golün yarısında imzası bulunan Sane, başrolü oynayan isim oldu. Almanya'da yayın yapan Sport1, "Sane'den iki harika gol. Dünya Kupası'nda yer alması muhtemel" ifadelerini kullanırken Die Zeit ise, "Attığı gollerle maçı kazandırdı. Sadece 5 dakikada iki gol attı" diyerek Sane'nin formunu övdü. Teknik Direktör Nagelsmann'a G.Saray forması altında Almanya Milli Takımı'na katılıp neler yapabileceğini gösteren Sane, eski kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini ve Türkiye'de kendisini hazır tuttuğunu gösterdi.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Almanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Kimmich, Leroy Sane hakkında övgü dolu ifadeler kullandı: "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuyu nadiren gördüm. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir yapabiliyor. Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini görebiliyoruz."

G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
F.Bahçe'ye çifte piyango!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu!
Cimbom'dan Hakan harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11
Altay tankı! Altay tankı! 01:55
Alkışlar millilere Alkışlar millilere 01:52
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:52
Tarih yazdık Tarih yazdık 01:49
Daha Eski
Yolumuz açık Yolumuz açık 01:47
Deniz tarih yazdı Deniz tarih yazdı 01:43
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:43
Bulgaristan 3 puanla bitirdi Bulgaristan 3 puanla bitirdi 01:42
Tam kadro gidiyoruz Tam kadro gidiyoruz 01:41
Orkun Kökçü enfes oynadı Orkun Kökçü enfes oynadı 01:40