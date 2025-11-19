Muhteşem Sane

Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası vizesi almasında önemli bir rol oynadı. Başarılı futbolcu önceki gün takımının Slovakya'yı 6-0 yendiği karşılaşmada inanılmaz bir performans sergiledi ve izleyenleri büyüledi. Karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Sane, 2-0 sona eren Lüksemburg mücadelesini de bir asistle tamamlamıştı. Almanya'nın attığı son 8 golün yarısında imzası bulunan Sane, başrolü oynayan isim oldu. Almanya'da yayın yapan Sport1, "Sane'den iki harika gol. Dünya Kupası'nda yer alması muhtemel" ifadelerini kullanırken Die Zeit ise, "Attığı gollerle maçı kazandırdı. Sadece 5 dakikada iki gol attı" diyerek Sane'nin formunu övdü. Teknik Direktör Nagelsmann'a G.Saray forması altında Almanya Milli Takımı'na katılıp neler yapabileceğini gösteren Sane, eski kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini ve Türkiye'de kendisini hazır tuttuğunu gösterdi.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Almanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Kimmich, Leroy Sane hakkında övgü dolu ifadeler kullandı: "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuyu nadiren gördüm. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir yapabiliyor. Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini görebiliyoruz."