Galatasaray'dan Jhon Arias hamlesi! Teklif edilecek rakam...

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken gündeme Jhon Arias geldi. Adı geçtiğimiz dönemlerde de sarı kırmızılılar ile anılan Kolombiyalı kanat oyuncusunu takımda görmeyi çok isteyen teknik direktör Okan Buruk, bu doğrultuda yönetim ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 16:42
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündemine gelen fakat sezon başında Wolverhampton'a imza atan Jhon Arias için harekete geçme kararı aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Fluminense'deki döneminden beri takip ettiği Kolombiyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini yönetime bildirdi.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Brezilya basınından derlediği habere göre sarı kırmızıların devre arasında sunmayı planladığı teklif 18-20 milyon euro. Öte yandan bu rakama bonusların da dahil edileceği aktarılıyor.

Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo ve Palmeiras, oyuncunun ülkeye geri dönmesi için çaba gösteriyor.

WOLVERHAMPTON'DAKİ MEVCUT DURUM

Kolombiyalı kanat, Ağustos 2025'te 22 milyon euro bonservis bedeliyle Ada ekibine transfer olmuştu. Wolverhampton'da sezonun en büyük yatırımı olarak görülen Arias'ın adaptasyonu, takımın genel performansı nedeniyle olumsuz etkilendi.

Wolves, 11 haftada sadece iki puanla Premier Lig'de son sırada yer alıyor.

