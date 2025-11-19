Galatasaray'dan Jhon Arias hamlesi! Teklif edilecek rakam...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündemine gelen fakat sezon başında Wolverhampton'a imza atan Jhon Arias için harekete geçme kararı aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Fluminense'deki döneminden beri takip ettiği Kolombiyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini yönetime bildirdi.