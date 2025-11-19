CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde de büyük oynuyor. Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı takıma kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, başka bir dünya yıldızını daha gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda Okan Buruk'un elindeki kadroyu güçlendirme çalışmalarına başlayan Galatasaray'da, yıldız bir oyuncu transferi için kollar sıvandı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı durumda, kanat rotasyonuna adından söz ettirecek bir oyuncu getirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Ademola Lookman için Atalanta ile görüşmelere hazırlanıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Bununla birlikte, Dursun Özbek ve yönetiminin tek planının Ademola Lookman ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Galatasaray, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Sezon başında takımında mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli oyuncu için ocak ayında Milan'ın kapısı çalınacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında tansferinin zor olduğu ve Milano ekibinin Leao'yu 'satılabilir bir oyuncu' olarak görmediği ifade edildi. Portekizli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sergiledi.

