Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Galatasaray, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında takımında mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli oyuncu için ocak ayında Milan'ın kapısı çalınacak.