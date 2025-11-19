Galatasaray transferde büyük oynuyor! Milan'ın yıldızına kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Galatasaray, ara transfer döneminde de büyük oynuyor. Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı takıma kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, başka bir dünya yıldızını daha gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Galatasaray, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor.
Sezon başında takımında mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli oyuncu için ocak ayında Milan'ın kapısı çalınacak.
Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında tansferinin zor olduğu ve Milano ekibinin Leao'yu 'satılabilir bir oyuncu' olarak görmediği ifade edildi. Portekizli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sergiledi.
