TRANSFER HABERİ - Galatasaray Lookman için kesenin ağzını açtı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir numaralı gündem Ademola Lookman... İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldız için astronomik bir teklif hazırlığında olduğunu yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi durumunda önemli isimleri transfer edecek.
G.Saray yönetiminin ocak ayındaki çileği ise Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman olacak. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için sezon başında da yoklama çeken sarı-kırmızılılar ocak ayında bir kez daha resmi girişimlerde bulunacak. Bu iddianın sahibi ise İtalya'da yayın yapan Calciomercato girişimlerin ocak ayında başlayacağı iddia edildi.
G.SARAY'I ÇOK İSTİYOR Atalanta'ya ara transfer döneminde 40 milyon euro ödemeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımın yeniden girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.
Devler Ligi'nde son 16 takım arasına kalması halinde oyuncu satışı yapmasa bile Lookman'ı renklerine katmaya çalışacak olan yönetim, sezon başında talep edilen 60 milyon euro nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Tarafların bir kez daha görüşmelere başlaması bekleniyor. Bilindiği gibi oyuncunun da isteği parçalı formayı giymek.
ROMANO DA YAZDI Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da G.Saray'ın Lookman ile ilgilendiğini yazdı. Sezon başında olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın ocakta da Nijeryalı oyuncu için harekete geçeceğini ifade eden Romano, G.Saray'ın dışında başka takımların da 28 yaşındaki futbolcu ile yakın temasta olduğunu söyledi.