TRANSFER HABERİ - Galatasaray Lookman için kesenin ağzını açtı!

G.Saray yönetiminin ocak ayındaki çileği ise Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman olacak. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için sezon başında da yoklama çeken sarı-kırmızılılar ocak ayında bir kez daha resmi girişimlerde bulunacak. Bu iddianın sahibi ise İtalya'da yayın yapan Calciomercato girişimlerin ocak ayında başlayacağı iddia edildi.