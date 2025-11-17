Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'ın ara transfer dönemi için sürpriz bir hamle planı olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, sezon başında adı Fenerbahçe ile de anılan Hakan Çalhanoğlu için teklifini hazırladı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 13:57Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 14:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı hedefleyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Başkan Dursun Özbek, teknik ekibin raporu doğrultusunda hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Ara transfer döneminde de ses getirecek transferler hedefleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve ekibi kolları sıvarken, gündeme yine aynı isim girdi.