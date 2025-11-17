Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı hedefleyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Başkan Dursun Özbek, teknik ekibin raporu doğrultusunda hamleler yapmaya hazırlanıyor.