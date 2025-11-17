CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'ın ara transfer dönemi için sürpriz bir hamle planı olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, sezon başında adı Fenerbahçe ile de anılan Hakan Çalhanoğlu için teklifini hazırladı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 13:57 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 14:11
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı hedefleyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Başkan Dursun Özbek, teknik ekibin raporu doğrultusunda hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Ara transfer döneminde de ses getirecek transferler hedefleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve ekibi kolları sıvarken, gündeme yine aynı isim girdi.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

YİNE YENİDEN HAKAN ÇALHANOĞLU

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeni bir hamle yapacak.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 30 milyon euroluk talebi sonrası rafa kaldırılmıştı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

GALATASARAY 15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı ve milli takımın kaptanı için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Dursun Özbek devreye girdi

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok!
