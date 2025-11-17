Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye büyük jest!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için dikkat çeken bir karar geldi. Buruk'un futbolcusuna yaptığı o iyilik gündem oldu. İşte haberin detayları...
Galatasaray'da milli ara devam ederken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom milli aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Okan Buruk'un öğrencileri bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar devam ederken Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ve çocuklarının velayeti için hala davalık olan Mauro Icardi, milli arayı fırsat olarak bildi.
Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk'tan çocuklarıyla görüşmek için ekstra izin isteyen Icardi'ye hocasından olumlu yanıt geldi.
Ülkesi Arjantin'de soluğu alan futbolcu, uzun zaman sonra iki kızıyla vakit geçirdi. Kız arkadaşı China Suarez ile TV programına da katılan 32 yaşındaki yıldız isim çarşamba gününe kadar İstanbul'da olacak ve Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına katılacak.