Galatasaray Kolombiyalı yıldız için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon başında da istediği Kolombiyalı yıldız Jhon Arias için yeniden devreye girdi. Okan Buruk transfere onay verdi. Sarı-kırmızılı yönetim kısa süre içinde hem oyuncunun menajeriyle hem de Wolves ile resmi temaslara başlayacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da yine yeniden Jhon Arias sesleri... Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Arias'ı transfer etmek için harekete geçti.
Cimbom'un tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve İngiliz ekibine de teklifin iletileceği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde olan Arias, geçtiğimiz yaz Fluminense'den Wolves'a 17 milyon Euro'ya transfer oldu.
