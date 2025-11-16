CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Kolombiyalı yıldız için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

Galatasaray Kolombiyalı yıldız için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon başında da istediği Kolombiyalı yıldız Jhon Arias için yeniden devreye girdi. Okan Buruk transfere onay verdi. Sarı-kırmızılı yönetim kısa süre içinde hem oyuncunun menajeriyle hem de Wolves ile resmi temaslara başlayacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Galatasaray eski aşkı için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

Galatasaray'da yine yeniden Jhon Arias sesleri... Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Arias'ı transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray eski aşkı için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

Cimbom'un tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve İngiliz ekibine de teklifin iletileceği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği öğrenildi.

Galatasaray eski aşkı için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde olan Arias, geçtiğimiz yaz Fluminense'den Wolves'a 17 milyon Euro'ya transfer oldu.

Galatasaray eski aşkı için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

10 MAÇTA GOLÜ YOK

İngiliz ekibinde yönetim ve teknik heyet ile sorun yaşayan yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray eski aşkı için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta görev alan Arias'ın gol ya da asisti bulunmuyor.

Galatasaray eski aşkı için yeniden devrede! Okan Buruk'tan transfere onay

Bu arada Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo da, Wolverhampton forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

