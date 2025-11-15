Okan Buruk'un gözüne giremedi! Oyuncu da ayrılmak istiyor
Galatasaray'da kadro şişkinliği için bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Okan Buruk bu noktada performansından memnun olmadığı isim için olumsuz rapor verdi. Yıldız isim de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte yeni takımı... GS SPOR HABERLERİ
Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 13:32
