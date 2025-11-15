CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk'un gözüne giremedi! Oyuncu da ayrılmak istiyor

Okan Buruk'un gözüne giremedi! Oyuncu da ayrılmak istiyor

Galatasaray'da kadro şişkinliği için bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Okan Buruk bu noktada performansından memnun olmadığı isim için olumsuz rapor verdi. Yıldız isim de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte yeni takımı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 13:32
Okan Buruk'un gözüne giremedi! Oyuncu da ayrılmak istiyor

Göztepe, Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Okan Buruk'un gözüne giremedi! Oyuncu da ayrılmak istiyor

Bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulamayan Avusturya doğumlu Türk futbolcu, yetenekleriyle genç yaşta dikkatleri üzerine çekmiş ve bir dönem Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti.

Okan Buruk'un gözüne giremedi! Oyuncu da ayrılmak istiyor

Ancak Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bir başka sarı- kırmızılı takım olan Göztepe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Okan Buruk'un gözüne giremedi! Oyuncu da ayrılmak istiyor

Göztepe yönetimi, Demir'in dinamizmi ve hücumdaki yaratıcılığını takımın hücum hattına güç katacak önemli bir unsur olarak görüyor.

