Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:14Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:19
Galatasaray'a sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesindeki antrenmanda sakatlanan deneyimli oyuncu yeniden forma giymeye hazırlanıyor.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde milli takım maçları nedeniyle verilen dört günlük aranın ardından İlkay'ın takım antrenmanlarına başlayacağı belirtildi.
İlkay'ın milli ara dönüşünde Trendyol Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği maçında sahada olmasının beklendiği ifade edildi.
