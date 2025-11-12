CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesindeki antrenmanda sakatlanan yıldız oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:14 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Galatasaray'a sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesindeki antrenmanda sakatlanan deneyimli oyuncu yeniden forma giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Milliyet gazetesinde yer alan haberde milli takım maçları nedeniyle verilen dört günlük aranın ardından İlkay'ın takım antrenmanlarına başlayacağı belirtildi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

İlkay'ın milli ara dönüşünde Trendyol Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği maçında sahada olmasının beklendiği ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Bu sezon Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı takımda 7 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax maçlarını kaçırmıştı.

G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
G.Saray'dan Pavlovic çıkarması!
Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thunder, Warriors'ı farklı geçti Thunder, Warriors'ı farklı geçti 09:45
Bayern Münih - Arsenal maçı detayları! Bayern Münih - Arsenal maçı detayları! 09:29
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! 09:06
Türkiye-Bulgaristan maçı yayın kanalı belli oldu Türkiye-Bulgaristan maçı yayın kanalı belli oldu 08:09
Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) 07:43
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Daha Eski
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38