Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi

Bu sezon Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı takımda 7 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.