Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında satışına karşı çıkılan yıldız oyuncuya beklenen ücretlerin teklif edilmesi durumunda yönetim ayrılığa izin verecek. Elde edilen gelirle yeni bir futbolcu transfer edilecek. İşte sarı kırmızılıların beklediği rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı performans düşüklüğü sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yaptığı teklifi transfer döneminin bitimine kısa bir süre kaldığı için kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, ara dönemde daha farklı davranacak.
Milli futbolcunun kafa ve beden olarak geçmişi mumla aratması nedeniyle yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ancak bunun için de bir bedel belirlenmiş durumda.
HENÜZ KULÜBE ULAŞAN BİR TEKLİF YOK Barış Alper'e Avrupa'nın önemli liglerinden teklif gelmesi durumunda kolaylık sözü veren yönetim, NEOM SC'den talep ettiği 50-60 milyon euro seviyesindeki beklentisini aşağıya çekiyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.