Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı performans düşüklüğü sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yaptığı teklifi transfer döneminin bitimine kısa bir süre kaldığı için kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, ara dönemde daha farklı davranacak.

Milli futbolcunun kafa ve beden olarak geçmişi mumla aratması nedeniyle yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ancak bunun için de bir bedel belirlenmiş durumda.