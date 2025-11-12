CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında satışına karşı çıkılan yıldız oyuncuya beklenen ücretlerin teklif edilmesi durumunda yönetim ayrılığa izin verecek. Elde edilen gelirle yeni bir futbolcu transfer edilecek. İşte sarı kırmızılıların beklediği rakam... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı performans düşüklüğü sarı-kırmızılıları düşündürüyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yaptığı teklifi transfer döneminin bitimine kısa bir süre kaldığı için kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, ara dönemde daha farklı davranacak.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Milli futbolcunun kafa ve beden olarak geçmişi mumla aratması nedeniyle yönetim gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ancak bunun için de bir bedel belirlenmiş durumda.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

HENÜZ KULÜBE ULAŞAN BİR TEKLİF YOK
Barış Alper'e Avrupa'nın önemli liglerinden teklif gelmesi durumunda kolaylık sözü veren yönetim, NEOM SC'den talep ettiği 50-60 milyon euro seviyesindeki beklentisini aşağıya çekiyor.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Yönetim bonuslarla birlikte ve sonraki satıştan pay karşılığında 35-40 milyon euro seviyesinde bir teklif karşılığında satışına izin verecek.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz için transfer kararını verdi!

Buradan elde edilecek olası gelir de doğrudan yeni transferlere harcanacak ve kadro güçlendirilecek. Şimdilik kulübe ulaşan bir teklif olmadığı için Barış ile devam edilecek.

