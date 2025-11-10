Avrupa'da başka ligde başka

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa'da rakip tanımadan yoluna devam eden devleri geride bırakan G.Saray, Süper Lig'de ise tökezlemeye başladı.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun kalitesi ve skorlarından Türkiye'de eser yok. Büyük bir avantajla Kocaeli deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar bunu yitirse de liderlik koltuğundaki yerini korumayı bildi. Milli ara öncesinde beklenmedik bir kayıp yaşayan G.Saray, karşılaşma boyunca etkili bir görüntü sergileyemedi. Mücadeleye de iyi başlayan Kocaeli oldu.

KAPATTIĞI KÖŞEDEN ATTI

İlk yarıda Tayfur Bingöl, karşı karşıya pozisyonda kaleci Uğurcan'ı geçemedi. İlk yarının son dakikalarında Kocaelispor golü buldu. Serdar Dursun'un indirdiği pozisyonda Agyei, sağdan şık çalımlarla ceza alanına girdi ve Uğurcan'ı kapattığı köşeden avladı. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda da G.Saray etkili olamadı. Sarı-kırmızılılar 83'te Osimhen ile golü bulsa da Sara'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR'dan döndü. Sarı-kırmızılılar böylece son iki haftada kaybettiği puanlarla önemli bir avantaj yitirdi.

VAR'A TAKILDI

Avrupa dönüşlerinde zorlanmaya başlayan G.Saray, Kocaeli deplasmanından çıkamadı.

Bu sezonki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, 83'te aslında fileleri havalandırdı.

Sallai'nin ortasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu Osimhen güzelce düzeltip filelere gönderdi. Ancak VAR'da bulunan Ali Şansalan 5 dakikalık incelemenin ardından hakem Çağdaş Altay'ı çağırdı ve gol iptal edildi. Pozisyonda Gabriel Sara'nın ofsaytta olduğu gerekçe gösterildi ve top Kocaelispor'a geçti. Sarı-kırmızılılar bu pozisyona uzun süre itirazda bulundu. Ayrıca ilk yarıda Davinson Sanchez'in ceza alanı içerisinde yerde kaldığı pozisyonda da G.Saray penaltı beklemiş ama oyun devam etmişti.

LUCAS TORREIRA SAKATLANDI

Galatasaray'ın orta alandaki yıldızı Lucas Torreira, mücadeleyi tamamlayamadı. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Kocaelispor atağında yerde kalan Uruguaylı oyuncu, oyuna devam edemedi. Değişiklik işareti yapan Torreira kenara gelerek yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Uruguaylı futbolcu ilk yarıda da bir pozisyonda yerde kalmış ancak daha sonra devam etmişti.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ KADRO

Yoğun tempoda elindeki oyuncuları verimli bir şekilde kullanmak isteyen G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sahaya çift forvet çıktı. Osimhen'in yanına Mauro İcardi'yi koyan başarılı çalıştırıcı istediğini bulamadı. G.Saray geçen eszondan itibaren sahaya çift forvet çıktığı maçlarda zorlanmaya devam ediyor.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Sarı-kırmızılı takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, Kocaelispor mücadelesinin ilk yarısında kritik bir kurtarışa imzasını attı. Tayfur Bingöl ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda açıyı iyi kapatan milli eldiven takımını ayakta tutan isim oldu. Ancak Agyei'nin attığı golde topu kapattığı köşeden çıkarmak zorunda kaldı.

GABRIEL SARA KAYBOLDU

Geçen sezon orta alanın en etkili isimlerinden birisi olan Gabriel Sara, bu sezon kayıpları oynuyor. İlkay Gündoğan'ın takıma takılmasından sonra ilk 11'deki yerini de kaybeden, Lemina ile Torreira'nın da arkasında kalan Sara, dün 64'te oyuna dahil oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu yine etkili olamadı. Üstelik Osimhen'in attığı golde ofsaytta kaldığı için pozisyonun iptaline neden oldu.

BARDAKCI: KÖTÜ OYNADIK

G.Saray'ın milli yıldızı Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor deplasmanında çok kötü oynadıklarını söyledi. Daha iyisini yapmaları gerektiğini belirten Bardakcı, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zaman düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

SINGO 2. YARI KENARA

Sarı-kırmızılı takımın Fildişili yıldızı Wilfried Singo, mücadeleye ilk 11'de başladı.

İlk 45 dakika sahada kalan başarılı oyuncu, ikinci devreye çıkamadı. Teknik direktör Okan Buruk, tercihini ikinci yarıda Sallai'den yana kullandı.

Ajax önünde kanatta görev alan Sallai bu kez beke geri döndü.

KADRODA İKİ İSİM DEĞİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk, Ajax maçına göre kadroda iki değişikliğe gitti. Sallai ve Sara'yı yedek kulübesine çeken ve ikinci yarıda şans veren 52 yaşındaki çalıştırıcı, Barış Alper Yılmaz ile Mauro İcardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk bu kez daha ofansif bir kadroyu tercih etti.

ASLAN BİR İLKİ YAŞADI

Sezona harika bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, son haftalarda ligde duraklama dönemine geçti. Ligde geçen hafta Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Cimbom, dün de fileleri havalandıramadı. Okan Buruk döneminde sarı-kırmızılılar ilk kez ligde iki maç üst üste gol atamadığı bir dönemi yaşadı.