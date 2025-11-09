CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a kaybetti! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a kaybetti! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'un konuğu oldu. Bu mücadeleden Kocaelispor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 19:16
Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a kaybetti! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'un konuğu oldu. Bu mücadeleden Kocaelispor 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

3. dakikada Ahmet'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

14. dakikada Agyei'nin ara pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Tayfur'un vuruşunda Uğurcan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Linetty'nin sert şutunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

21. dakikada sağ taraftan Ahmet'in ortasında Serdar ceza yayının sağında topla buluştu. Serdar'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

Kocaeli'den Osimhen için kırmızı kart beklentisi! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Agyei'nin rakiplerini geçip ceza sahası içine girerek, çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlara gitti.

49. dakikada sağ taraftan topu taşıyarak ceza sahası içine giren Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in, kale önünden vuruşunda Jovanovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Balogh'un pasında sağ kanatta topla buluşan Agyei ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

66. dakikada Sallai'nin ara pasında defasın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın vuruşunda Tarkan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

83. dakikada sağ taraftan Roland Sallai'nin arka direğe ortasında Barış, kafayla topu indirdi. Kale önünde yaşanan karambolde Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

88. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

