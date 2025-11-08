Osimhen Galatasaray'daki yeni hedefini belirledi!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Abodunrin dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü gözüne kestiren Osimhen'in bu hedefine sarı-kırmızılı forma ile de varabileceğine inandığını aktardı.