Osimhen Galatasaray'daki yeni hedefini belirledi!

Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax filelerine 3 gol atarak tarihe geçen Victor Osimhen için sürpriz bir açıklama geldi. Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin, yıldız futbolcunun sarı kırmızılılardaki en önemli hedefini açıkladı. İşte detaylar... | GALATASARAY

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:31
Nijeryalı futbol yazarı Morakinyo Abodunrin, Galatasaray forması giyen vatandaşı Victor Osimhen'in önemli bir bireysel hedefi bulunduğunu anlattı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Abodunrin dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü gözüne kestiren Osimhen'in bu hedefine sarı-kırmızılı forma ile de varabileceğine inandığını aktardı.

Marikonyo Abodunrin "Osimhen'in gelişimini takip edenler dünyanın en iyisi olmak istediğini bilir. Osimhen şu yaptıklarını Avrupa'nın dev takımlarından herhangi biriyle yapsaydı, çoktan Ballon d'Or iddiasında olurdu."

"Düşünülemez olanı yapıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olabilirse büyük bir ödül için öne çıkacaktır" dedi.

