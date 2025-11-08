Galatasaray Yunus Akgün'ün ameliyat olduğunu açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün fıtık ameliyatı olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün, fıtık ameliyatı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemizde başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

TRT Spor'un haberine göre, milli futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.