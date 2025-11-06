G.Saray bu sene bambaşka... Sarı-kırmızılılar yeni Şampiyonlar Ligi formatında tarih yazmaya devam ediyor. 5-1'lik Frankfurt yenilgisi ile kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz, ardından sahaya çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. İlk olarak Liverpool'u 1-0 deviren Cimbom, ardından Bodo Glimt engelini de 3-1 ile aştı. Dün de Ajax deplasmanında tarih yazan Aslan, 3-0'lık zaferle üst üste 3. zaferini elde etti. Başrolde tabii ki Victor Osimhen vardı. Nijeryalı tek kişilik şovla Ajax'ı ezdi geçti.

13 YIL SONRA 3'TE 3 YAPTI

Sarı-kırmızılılar son olarak 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı üst üste 3 maçı kazanırken, bu rekorunu dün egale etmeyi başardı. Hollanda'da ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, 59'da Sane'nin ortasında Osimhen kafa ile perdeyi açtı. 66 ve 78'de Barış'ın kazandırdığı penaltıları Osimhen gol çevirirken Cimbom 9 puanla 9. sıraya çıktı ve ilk 8 için büyük bir şans yakaladı.

3

G.Saray 3 yıl sonra Liverpool'un ardından Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 3 gol atan ilk ekip olmayı başardı.

1 MİLYON EURO PRİM

Ajax galibiyeti ile G.Saraylı oyuncular 1 milyon euro'luk primin sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi için belirlenen 1 milyon euro'yu kazanan futbolcular, Liverpool ve Bodo zaferleriyle de bu primin sahibi olmuştu.

KASAYA 2.1 MİLYON GİRDİ

Bu kritik zaferle birlikte G.Saray kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılılar UEFA tarafından 3 puan için verilen 2.1 milyon euro'luk gelirin sahibi oldu. Cimbom 3 galibiyette 6.3 milyon euro'yu kasasına koymayı başardı.

AVERAJI DÜZELTTİ

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Frankfurt'a 5-1 yenilen G.Saray, ardından çıktığı 3 karşılaşmada averajını düzeltmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool (1-0), Bodo (3-1) ve Ajax (3-0) zaferleriyle birlikte averajını 2'ye yükseltti.

ABDÜLKERİM NEFES ALDIRMADI

G.Saray'ın milli yıldızı Abdülkerim, Ajax deplasmanında harika bir performansa imzasını attı. Savunmada eski Beşiktaşlı Weghorst ile eşleşen Abdülkerim, fizik gücüyle ön plana çıkan rakibine nefes aldırmadı ve pozisyonlarda büyük bir üstünlük kurdu.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçına göre dün 3 değişiklik yaptı. Başarılı çalıştırıcı, Barış ve Eren'i yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus'u Hollanda'ya götürmedi. Sahaya Singo, Davinson ve Jakobs çıktı.

WILFRIED SİNGO DÖRT MAÇ SONRA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maç kaçıran Wilfried Singo, dünkü Ajax maçıyla birlikte formasına kavuştu. Süper Lig'deki Trabzonspor maçında kulübede oturan ve riske edilmeyen Fildişili futbolcu, Başakşehir, Bodo Glimt ve Göztepe maçlarını da kaçırmıştı. Dün formasına kavuştu ve etkili oldu

SAVUNMA ESKİ HALİNE KAVUŞTU

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, kart cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyememişti. Bu mücadelede farklı bir savunma anlayışı ile çıkan sarı- kırmızılılarda Sanchez'in dönüşüyle birlikte göbekte yeniden Abdülkerim'le yan yana ter dökmeye başladı.

BARIŞ ALPER'E 45 DAKİKA YETTİ

Teknik Direktör Okan Buruk, son haftalarda formsuz olan Barış Alper'i maçın ikinci yarısında oyuna aldı. Sara'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, takımına iki penaltı kazandırdı. Hırsıyla eski formundan kesitler sunan Barış, takıma önemli bir güç sağladı.

MAURO ICARDI DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna giren Mauro İcardi gole çok yaklaştı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sağ çaprazdan harika bir vuruş yapan İcardi'nin şutu, kalecinin müdahalesinden sonra direkten geri geldi.

BURUK: HEDEFiMiZ iLK 8 SIRA

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax zaferiyle birlikte hedef yükseltti. 9 puana yükseldiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "9. Sıradayız ve ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz. Liverpool maçıyla oyun ve öz güven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk. Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. Çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı" dedi.