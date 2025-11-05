CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak Ajax-Galatasaray maçı öncesi iki takımın formasını giyen Wesley Sneijder Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollanda futbolunun efsane ismi sarı kırmızılıların zayıf yönünü açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 12:56 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 14:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

Ajax-Galatasaray maçı öncesi iki takımın formasını giyen Wesley Sneijder Hollanda basınına konuştu.

Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDELER"
"Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın olduğu hücum hattı her kulübe zarar verebilir. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane'nin olduğu orta saha gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Torreira'nın Arsenal'de, Sane'nin ise Manchester City ve Bayern Münih'te oynaması tesadüf değil."

Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

"OSIMHEN İLE UĞRAŞACAKLAR"
"Galatasaray'ın Osimhen'i o sezon kiralayabilmesi zaten bir başarıydı, ama bir yıl sonra kulübün onu satın alabileceğini kimse beklemiyordu. Galatasaray formasıyla 51 maçta 43 gol attı ve 8 asist yaptı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta üç gol attı. Ajax savunması - takımın en güçlü kısmı olmasa da - Osimhen ile gerçekten çok uğraşacak.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

"GEREKSİZ HATALAR YAPIYORLAR"

"Zayıf oldukları yönlerle ilgili bir tane şey söylemem gerekirse, o da savunmaları. Kalite eksikliğinden değil, önemli maçlarda bazen gereksiz hatalar yapıyorlar. Eintracht Frankfurt'ta oynanan ilk Şampiyonlar Ligi maçı buna bir örnek. Aslında bir sorun yoktu. Sekizinci dakikada Yunus'un golüyle skor 0-1 oldu, ancak Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'nun kendi kalelerine attığı iki golle devreye 3-1 girildi. Sonunda 5-1'lik acı bir akşam oldu."

Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

"AVRUPA'NIN HER YERİNDE TARAFTARLARI VAR"

"Johan Cruyff ArenA'nın deplasman tribünü dolup taşacak ve diğer birçok tribünde de Galatasaray taraftarları olacak, sanırım. Galatasaray'ın Avrupa'nın her yerinden taraftarları var ve özellikle Almanya ve Belçika'dan çok sayıda taraftar Amsterdam'a gelecek. Liverpool'a karşı alınan sürpriz galibiyet ve Bodo/Glimt'e karşı alınan kolay galibiyetin ardından güven o kadar büyük ki, Ajax'a karşı üç puan alınacağına inanılıyor. Galatasaray'ın fanatik taraftarları var ve benim onlarla her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Çok gürültülü bir akşam olacak."

Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi!
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
Arda Güler'li Real Madrid'e Liverpool'dan büyük şok! Courtois'nın performansı yetmedi...
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Ryan Babel: Osimhen'i durduramazlar!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli haltercilerimizden 49 madalyalı zafer Milli haltercilerimizden 49 madalyalı zafer 13:26
Ajax - Galatasaray maçı detaylar! Ajax - Galatasaray maçı detaylar! 13:09
Sneijder G.Saray'ın zayıf yönünü açıkladı! Sneijder G.Saray'ın zayıf yönünü açıkladı! 12:56
Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi! Fenerbahçe'den Jean-Philippe Mateta hamlesi! 12:37
Arda Güler’e Anfield’da protesto! Arda Güler’e Anfield’da protesto! 12:34
Ryan Babel: Osimhen'i durduramazlar! Ryan Babel: Osimhen'i durduramazlar! 12:17
Daha Eski
Arjantin’den çarpıcı Icardi iddiası! Arjantin’den çarpıcı Icardi iddiası! 11:54
Aslan'dan stoper hamlesi! Aslan'dan stoper hamlesi! 11:36
İşte Fatih Terim’in yeni durağı! İşte Fatih Terim’in yeni durağı! 11:29
Tedesco'dan 3 değişiklik! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Tedesco'dan 3 değişiklik! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 11:17
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33