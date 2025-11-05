Wesley Sneijder Ajax maçı öncesi Galatasaray'ın zayıf yönünü açıkladı!

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDELER" "Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın olduğu hücum hattı her kulübe zarar verebilir. Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane'nin olduğu orta saha gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Torreira'nın Arsenal'de, Sane'nin ise Manchester City ve Bayern Münih'te oynaması tesadüf değil."

"OSIMHEN İLE UĞRAŞACAKLAR"

"Galatasaray'ın Osimhen'i o sezon kiralayabilmesi zaten bir başarıydı, ama bir yıl sonra kulübün onu satın alabileceğini kimse beklemiyordu. Galatasaray formasıyla 51 maçta 43 gol attı ve 8 asist yaptı. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta üç gol attı. Ajax savunması - takımın en güçlü kısmı olmasa da - Osimhen ile gerçekten çok uğraşacak.